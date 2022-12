Geen koets maar tank voor prinses Amalia in Darp

Koninklijk bezoek voor de 43 gemechaniseerde brigade in Darp. Prinses Amalia maakte voor het eerst kennis met de krijgsmacht in Drenthe.

Het bezoek aan Darp vond al plaats in juni, maar is nu pas naar buiten gebracht door de Rijksvoorlichtingsdienst. Ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag had Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim een eerste kennismaking aangeboden met de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine.

In april en augustus ging Amalia langs bij twee andere onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht, respectievelijk vliegbasis Volkel en de Koninklijke Marine in Den Helder. Ze vloog vanaf Volkel mee met een trainingsvlucht van een F-16 van de luchtmacht. In Den Helder ging Amalia mee op Zr.Ms. Zeeleeuw, waar ze met de bemanning de traditionele Indische rijsttafel at. De prinses mocht de boot onder begeleiding besturen en boven water laten komen.