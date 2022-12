Schaatsen in Assen op ijsbaan met rok eromheen: 'Het was een uitdaging'

Goed nieuws voor schaatsliefhebbers: op het Koopmansplein in Assen is de ijsbaan weer opgebouwd. Tot 8 januari kan er in de provinciehoofdstad op werkdagen geschaatst worden.

Door de hoge energieprijzen werd het dit jaar een kunststukje om de ijsbaan terug te laten keren. Vooral omdat de baan is gebouwd op een verhoging, waardoor er wind onder de baan kan komen en koude lucht verloren gaat.

Eerste stap

"Het is zeker een uitdaging geweest. We zijn vorig jaar al begonnen met netwerkstroom, dus geen aggregaten meer. Dat was de eerste stap en daarna zijn we verder gegaan", vertelt organisator Fenny Wijnholds.

Om nog meer energie te besparen is een soort rok om de baan gelegd. "Deze rok bestaat uit stof en hout. Op die manier houden we de kou bij de ijsbaan en voorkomen we dat er warme lucht onder de ijsbaan door waait", legt Wijnholds uit.

Duurzame plannen

De organisatie heeft nog meer duurzame plannen voor de toekomst. Volgend jaar wordt naar de mogelijkheden gekeken om het naastgelegen café te worden verwarmen. Dat moet gaan gebeuren met de warme lucht die nodig is om de baan te koelen. Die warmte gaat nu nog verloren.