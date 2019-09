'Drenthe loopt de komende jaren verder leeg'

Het aantal inwoners daalt in onze provincie het meest in Noordenveld met 11 procent. Assen groeit het meest met ruim 6 procent.De krimp slaat behalve in Drenthe ook toe in gemeenten in het noordoosten van Groningen, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws Vlaanderen.Ook de vergrijzing slaat in die regio's harder toe dan in de rest van Nederland. In elf van de twaalf Drentse gemeenten ligt het aandeel 65-plussers in 2035 hoger dan het landelijk gemiddelde van 25,2 procent. In Noordenveld en Westerveld (allebei 35 procent) is het aandeel ouderen in 2035 het grootst, denkt het CBS. Alleen Assen zit met 24,4 procent net onder het landelijk gemiddelde.