Gemeente Coevorden wil aandelen glasvezelnetwerk overdragen aan Rendo

Door inzet van inwoners en de stichting Glasvezel Zuidenveld is in alle dorpen en het buitengebied in de gemeente Coevorden glasvezel beschikbaar. In de afgelopen periode is volgens de gemeente gebleken dat met name in de dorpen zelf het aantal abonnees onvoldoende groeit. Eén van de redenen is dat inwoners niet kunnen kiezen voor de grotere en bekendere aanbieders.