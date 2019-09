Dna van Meppeler gevonden op hoes waar romp Halil Erol in zat

Dat meldt RTV Oost . De verdachte werd destijds behandeld in de Van Mesdagkliniek vanwege een eerder 'levensdelict'. Op de hoes is ook dna gevonden van een nog onbekend persoon.Halil Erol verdween op 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later brandend gevonden in Haren. In juni werden bij Steenwijk de armen en benen van Erol gevonden in een zak. Over die specifieke zak kreeg de politie veel tips na een uitzending van Opsporing Verzocht. Het bleek te gaan om een zak waar stoelhoezen van IKEA in verpakt werden.Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen de romp van Erol. Die was gewikkeld in de dekbedhoes. Het hoofd en de handen van Erol zijn nooit gevonden.De Meppeler verdachte ontkent betrokkenheid bij de moord. "Ik heb niets met die zaak te maken. Ik snap er geen fuck van. Ik word er gestoord van", zei hij in een voorbereidende rechtszaak. De advocaat van de man zei dat er geen direct bewijs is dat haar cliënt iets met de moord te maken heeft. "Dat dekbed is een oud dekbed. Toen hij ging samenwonen heeft mijn cliënt de hoes weg gedaan naar de kringloopwinkel. Dus het kan goed dat een onbekende de hoes heeft gebruikt om die romp in te verpakken. Er is dan ook dna aangetroffen op die hoes van een onbekend persoon."Voor de moord op Erol zijn drie verdachten opgepakt. Het gaat om de bovengenoemde man uit Meppel. Hij zit vast. Ook een 44-jarige vrouw uit die stad en de ex-vrouw van Erol uit Haarlem worden verdacht, maar zij zijn op vrije voeten.Op 3 december gaat de zaak verder met een regiezitting.