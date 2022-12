Veel schade aan auto na nieuwe autobrand in Assen

Een auto is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt bij een brand aan de Amstelstraat in Assen.

Rond half drie kregen de politie en brandweer een melding van een autobrand op een parkeerplaats bij wooncomplex De Amstel in de wijk Pittelo. Aan de achterzijde van de auto was brand uitgebroken. Nadat agenten met een brandblusser in eerste instantie het vuur probeerden te blussen, nam de brandweer dit over. Door de brand is de auto ernstig beschadigd geraakt.