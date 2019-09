Zoek het uit! - Tv-toren in Hoogersmilde of paarden met zebrastrepen?

Deze (en veel meer!) vragen werden de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit! . Stem nu op de vraag waarvan jij het antwoord wil weten!In Hoogersmilde, langs de Beilervaart, staat een grote zendmast met daarop allerlei antennes en apparatuur; de televisietoren. Maar waarom staat dat iconische bouwwerk nou juist dáár? Dat vraagt Wessel Regtop uit Assen zich af.Een andere kijker zit met een heel andere vraag in haar maag: Waarom hebben die paarden in de wei een kleedje om met zebrastrepen er op? Het is een grappig gezicht, een paard dat zich lijkt te vermommen als een zebra op de savanne, maar zit er ook een reden achter?Op welke vraag wil jij het antwoord weten? Stem nu, dan gaan wij voor je op zoek naar het antwoord!Tijdens de vorige stemronde, nog voor de zomervakantie, kon je stemmen op vragen over de verdwenen anwb-paddenstoel voor het station in Assen en de verdwenen draken van Oikos.De vraag 'Waar is de grote paddenstoel gebleven die voorheen in Assen bij het station stond?' heeft gewonnen met 1.737 stemmen. De vraag 'Waar zijn de draken uit Oikos heen gegaan nadat het park gesloten werd?' haalde 1.111 stemmen. In totaal hebben 2.848 mensen hun stem laten horen!We gaan dus aan de slag met de vraag over de reuzenpaddenstoel. Heb je een tip die kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag? Stuur die dan in! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.