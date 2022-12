Lage temperaturen en hoge enerieprijzen laat aantal sportclubs bibberen: 'Maar meesten zijn voorbereid'

Even douchen en ouwehoeren met je teamgenoten na een gewonnen wedstrijd. Tot een paar maanden geleden dacht je er niet over na en deed je dat als sporter gewoon. Nu is het bij sommige sportclubs de vraag of je überhaupt nog mag douchen. Alles om de energierekening laag te houden.

"Maar gelukikg zijn wij als provincie wel heel goed voorbereid als het gaat om verduurzamen", klinkt het hoopvol uit de mond van Paul van Dijk van Sport Drenthe.

'Grote zorgen'

De velden liggen er vandaag verlaten bij in Zwartemeer, de 'boys' van de dorpsclub spelen daar de meeste wedstrijden op zondag. Maar het bestuur zit op zaterdag alles behalve stil. Vanavond zijn alle leden welkom om op groot scherm het Nederlands elftal te kijken. "We zijn na corona echt bezig om weer extra reuring terug krijgen in de kantine", vertelt voorzitter Peter Muter.

En dat is niet alleen gezellig, het is ook heel fijn voor de clubkas, die tijdens de pandemie al flink te lijden had door een gebrek aan kantine-inkomsten. Maar nu de koude maanden voor de deur staan met energieprijzen waar je van schrikt, zijn er weer grote geldzorgen. "De energierekening is de grootste kostenpost. Ging het eerder om 15.000 euro, nu heb je het over zo'n 45.000", verzucht Muter. Hij maakt zich grote zorgen.