Van Dijk geeft ook V&D-pand in centrum Emmen een metamorfose

Het V&D-gebouw in het hart van Emmen krijgt een nieuw leven. Peter van Dijk gaat de rotte kies in het hart van de stad ombouwen tot een nieuw woonwinkelcomlex met allure. "Het pand krijgt helemaal nieuwe gevels en er komen veertig tot vijftig appartementen bovenop."

De telefoon piept aan het begin van de ochtend aan de lopende band bij Van Dijk. Allemaal mensen die hem feliciteren met de aankoop van het pand. "Ik heb al meer dan honderd berichtjes gekregen", lacht Van Dijk. Hij heeft grote plannen met het gebouw waar tot 2016 de V&D in gevestigd was.

"Het gebouw krijgt een nieuwe uitstraling door de nieuwe gevels. Op de begane grond en de eerste etage blijven winkels. De huidige winkels die hier al zitten, H&M, Douglas, Xenos en Enter Fashion blijven. Dat zijn winkels met een goede uitstraling. Daarnaast gaan we bovenop het gebouw twee tot vijf lagen aan appartementen bouwen met in totaal tussen de veertig en vijftig woningen", aldus Van Dijk. "In de kelder komen daarnaast parkeerplaatsen en bergingen voor de bewoners."

Naast het V&D-pand krijgt ook de naastgelegen Vlinderpassage een complete make-over. Het dak gaat van de overdekte passage en de straat krijgt dezelfde uitstraling als de rest van het Oude Centrum. Over leegstand zijn er geen zorgen. Van Dijk heeft er vertrouwen in dat de toekomstige winkelruimtes allemaal worden verhuurd. De woontoren met tien huurappartementen in de passage blijft bestaan.

Doorn in het oog

Sinds het faillissement van Vroom en Dreesmann waren er enkele ondernemers die in het pand een winkel openden, maar geïnvesteerd werd er niet meer. En dat was de bekende Emmenaar een doorn in het oog. "Het oude centrum ligt er inmiddels piekfijn bij, het overdekte winkelcentrum De Weiert doet het goed en het Raadhuisplein is af en supermooi geworden. Maar het V&D-pand in het centrum is nog een grote dissonant. Jarenlang is het een obstakel geweest. Er is totaal niets aan gebeurd."

Naast Van Dijk heeft ook de gemeente Emmen aangegeven te investeren in het gebied, zegt de ondernemer. "Zij gaan zorgen voor nieuwe bestrating, straatmeubilair, verlichting en er komt veel groen in het gebied. Dit wordt zo gaaf. We zijn er fanatiek mee bezig." Dat moet ervoor zorgen dat het weer een aantrekkelijke plek wordt, ook in de avonduren. "Nu is het er uitgestorven en kaal en die enge Vlinderpassage gaat 's avonds op slot. Straks wordt het echt een winkelstraatje. Door de toe te voegen appartementen gaat het hier 's avonds ook leven."