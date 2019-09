Bewoner flat Angelslo weer slachtoffer plofkraak: 'Het is heel lullig'

"Het is heel lullig", zegt hij nog vrij nuchter. "Het kost alweer geld. Ik heb de gemeente al gebeld voor een andere parkeerplaats, want zo kan het niet langer."De auto van Ter Heurne staat nog achter politielint, maar hij heeft wel een beeld van de schade. "De benzinedop is kapot, het raam is gebarsten, zijspiegel is kapot, het dak is kapot. De rest van de schade moeten we nog afwachten."Ter Heurne woont boven het winkelcentrum en werd dan ook wakker van de kraak. "Het waren twee beste knallen om kwart voor vijf. De eerste was heel hevig, de tweede iets minder erg." Hij ging gelijk uit bed om te kijken wat er gebeurde en zag de daders nog vluchten. "Twee jongens op een scooter reden weg richting de Wendeling. Dat heb ik gezien."Wat Ter Heurne betreft is het wel mooi geweest met de pinautomaat bij het winkelcentrum. Hij hoopt niet dat er een nieuwe automaat wordt geplaatst. "Als er één terugplaatsen, laat ze dat dan in het winkelcentrum zetten. Dan is er minder kans op nog een plofkraak."