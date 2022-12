Politie speurt met helikopter naar verdachte steekpartij Assen

Bij een steekincident bij een woning aan de Talmastraat in Assen is vanochtend iemand gewond geraakt. Met onder meer een helikopter is de politie op zoek naar de dader.

Rond half elf werden politie, meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen om met spoed naar een woning aan de Talmastraat te komen. Wat zich hier heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Bij het incident raakte iemand gewond aan het been en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter kon terugkeren naar vliegveld Eelde.