Bij deze onbekende sport moet je volledig vertrouwen op je gehoor

Ben je bij de meeste sporten in het nadeel als je niet kunt zien, bij de relatief onbekende sport Showdown hoort het er juist bij. Het laat zich het beste uitleggen als een kruising tussen airhockey en tafeltennis, met in plaats van een puck een bal. Vandaag was er voor het eerst een Showdown-toernooi in het Noorden van ons land, georganiseerd door Showdown Vereniging Cannonballs Assen.

En de spelers doen de naam 'Cannonballs' eer aan, zo werd meteen aan het begin van het toernooi duidelijk. Met rechthoekige batjes wordt de bal, die gevuld is met kogellagers, over de houten tafel geslagen. En dat gebeurt soms met grof geweld. "Het is niet een sport voor watjes", zegt organisator Alwin Kempen.

Aan het toernooi doen 16 deelnemers mee uit het hele land. Het werd gehouden in het gebouw van theaterschool Garage TDI. De organisatie hoopt meer van deze toernooien te organiseren in de toekomst om de sport zo te laten groeien. Kempen: "Uiteindelijk is ons doel dat Showdown een Paralympische sport wordt. Dat zou geweldig zijn."

Iedereen dezelfde handicap

Kempen is tevens scheidsrechter en controleert voor elke wedstrijd de brillen van de spelers. Die zijn namelijk geblindeerd, om iedereen dezelfde handicap te geven. Showdown is ontstaan in Canada in de jaren tachtig en wordt vooral gespeeld door blinden en slechtzienden.

Door het geluid van de rollende bal, weten spelers wanneer ze het doel moeten verdedigen en kunnen ze inschatten waar en wanneer ze moeten slaan. "Ik vind het heel leuk. Het gaat lekker snel", zegt Iris van der Zaag.

Zij is visueel beperkt en heeft een blindengeleidehond. "Het is fijn dat dit bestaat want bij andere sporten heb je er toch wel een beetje hinder van dat je niet kunt zien. Want je speelt het met mensen die wel kunnen zien en die hebben soms bepaalde voordelen. En bij deze sport maakt het allemaal niet uit want het is toch op gehoor."