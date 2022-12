Het is je vast niet ontgaan dat het WK voetbal in volle gang is. Onze alwetende WK-via's voorspellen de uitslagen. Maar er gebeurde meer deze week. Zo ging het dak eraf in Rolde en bleek dat prinses Amalia onze provincie een bezoek gebracht heeft. Doe mee aan de nieuwsquiz en test jouw kennis van het nieuws van afgelopen week.