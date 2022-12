Jaren 20-feest in Meppel voor het goede doel groot succes

Veren, glitters, de mooiste pakken, stijlvolle jurken en heel veel parelkettingen. Gisteravond stond Murphy's Pub in Meppel in het teken van de Roaring Twenties. Een groots themafeest voor het goede doel, bezoekers konden bieden op gedoneerde items en zo geld bijdragen voor Stichting de Arme Kant van Meppel. En dat werd gul gedaan: er is 6000 euro opgehaald.

Een beetje beduusd. Zo omschrijft Henk Rous zijn ervaring van gisteravond. Rous is penningmeester van Stichting de Arme Kant van Meppel, dat zich inzet voor huishoudens met een laag besteedbaar inkomen. Belangrijk onderdeel van het themafeest was een veiling. Ondernemers uit Meppel en omstreken doneerden tientallen items, waarop feestgangers een bod konden uitbrengen. Meubels, hotelovernachtingen, dinercheques, kleding en verschillende uitjes werden geveild.

Bij Rous vlogen de biedingen om zijn oren. "Soms dacht ik echt: wow, deze mensen hebben echt voldoende geld", zegt hij met een bescheiden glimlach. "Er werd veel tegen elkaar opgeboden. Ik had mijn handen dichtgeknepen met een bedrag van 1500 euro, dat was al fantastisch geweest. Als het dan uiteindelijk oploopt tot 6000 raak ik er als penningmeester van de stichting beduusd van."

Sigaren

Medeorganisator Annigje Udinga kijkt vol trots terug op de avond. "Het was ge-wel-dig", zegt ze stellig. "Een grote opkomst van mensen die allemaal heel gul hebben geboden. Het opgehaalde bedrag overtreft al onze verwachtingen."

Bij de lokale stichting zijn 727 gezinnen aangesloten. Zij krijgen deze maand een envelop met vijftig euro aan waardebonnen voor boodschappen. "Mensen kunnen daarmee alles kopen wat ze maar nodig hebben. Het bedrag dat vrijdagavond is opgehaald helpt ons om dit soort dingen te doen", legt Rous uit. Hij vertelt dat de stichting steeds meer aanmeldingen krijgt. Dit jaar zijn er vijftig gezinnen bijgekomen. "Daar schrikken we niet van, we hadden het met deze prijzen voor boodschappen en energie wel verwacht. Steeds meer families zakken financieel gezien door het ijs."

Oude zakhorloges

Waarom moest deze liefdadigheidsavond eigenlijk in het thema van de jaren 20 van de vorige eeuw? "Dat was gewoon een heel leuke tijd", aldus Udinga. "We noemen het de roerige jaren, en dat kun je van de huidige tijd ook wel zeggen. We vonden het erg passend." Ook aan de dresscode werd trouw gehoor gegeven. "Ik had nog een doos met attributen liggen die ik kon uitdelen aan mensen die niet verkleed kwamen, maar die is dicht gebleven! Iedereen had echt zijn best gedaan en zag er perfect uit. Zelfs de oude zakhorloges waren nog tot glanzen opgepoetst."