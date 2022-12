Zonder jicht en met fiets volgde Geerdink het spoor van de podagristen uit 1843

De podagristen waren drie Coevordenaren; uitgever Dubbeld Hemsing van der Scheer, journalist Harm Boom pastoor Alexander Lodewijk Lesturgeon. Vanaf 1843 schreven zijn boeken over hun wandeltocht van het Duitse Bad Bentheim naar Assen. Peter Geerdink: "Ze hadden voetjicht en gingen naar het kuuroord Bad Bentheim. Dan moest je in de geneeskrachtige bronnen en was je genezen. Als bewijs daarvan, zo wordt verteld, hebben ze een voettocht gemaakt dwars door Duitsland en Drenthe."

Geerdink dook in die boeken. "Het zijn meerdere uitgaven van 1843 tot 1847. En acht jaar later schreef Harm Boom nog een boek over de laatste etappe in Assen. Het boek is in oud-Nederlands geschreven, maar is wel goed te lezen. Maar het is heel uitgebreid, met uitweidingen en omschrijvingen van allerlei activiteiten onderweg, zoals bruiloften en begrafenissen." Maar het waren vooral de omschreven landschappen die Peter Geerdink interesseerden: "Als je door Drenthe fietst of loopt, zou de landschappen beter moeten kennen, om ervan te kunnen genieten. Daarom ben ik begonnen aan mijn eigen boeken."