Actie bij Drents Museum: 'Neem geen oliegeld meer aan'

Het is niet de eerste actie die Extinction Rebellion voert bij het Drents Museum. In augustus voerden ze een voorstelling voor het museum op en later zijn zij ook in gesprek geweest met de directie van het museum. "Wij hebben ook begrip voor hun standpunten", zegt zakelijk directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum. "Net als de actievoerders maken wij ons ook druk over de toekomst. Het is een brede maatschappelijke discussie. Daar praten we intern over, ook met de NAM en andere musea waarmee we samenwerken."