Winkeliers Emmen willen geldautomaten houden, maar dan wel op een veilige plek

Opnieuw was het raak in Emmen. In winkelcentrum Angelslo was vanochtend een plofkraak. En dat is niet voor het eerst. Ook in wijk Rietlanden was het in december raak. Daar komt de nieuwe flappentap nu in een soort bunker.

Bij de plofkraak in winkelcentrum Rietlanden in december moesten woningen boven de geldautomaat worden ontruimd. Als door een wonder raakte er niemand gewond toen de automaat werd opgeblazen. "We zijn blij dat de geldautomaat niet op die plek terugkomt", zegt voorzitter Harry Greve van de ondernemersvereniging.Volgens Greve komt er dit jaar wel weer een nieuwe geldautomaat in het winkelcentrum. "Maar dan in een losstaand gebouwtje, een soort bunker. Als ze daar dan toeslaan is er geen schade voor de omgeving."Greve is blij dat er binnenkort weer contant geld opgenomen kan worden. "Veel oudere klanten betalen het liefst cash. Veel mensen pinnen, maar soms is er een storing. Dat is voor de klanten, maar ook voor de ondernemers dan heel vervelend."Ook voorzitter Bert Kolkman van de ondernemersvereniging Emmerhout vindt het belangrijk dat mensen contant geld uit de muur kunnen trekken. In 'zijn' winkelcentrum was in 2013 een plofkraak. "De enige gelukkig", zegt Kolkman."We waanden ons heel veilig, want een jaar daarvoor was de boel verbouwd en waren er rolhekken geplaatst die 's nachts dicht gingen. Maar ze sloopten de bedieningskastjes en wisten draden te verbinden en de deuren te openen. Daarna reden ze met een gestolen auto naar binnen."Daarna zijn de rolhekken aangepast. De geldautomaat hangt in Emmerhout nog altijd op de vertrouwde plek. 's Nachts kan niemand er bij komen. Op veel plaatsen staan de pinautomaten nog buiten. Vaak zijn er wel palen geplaatst om te voorkomen dat de automaten geramd kunnen worden. Maar criminelen gebruiken vaak gas of zelfs explosieven om hun slag te slaan.De gezamenlijke banken hebben afgesproken dat ze afstappen van hun eigen geldautomaten en dat de zogenoemde Geldmaat z'n intrede doet. De nieuwe gele geldautomaten worden sinds juni dit jaar uitgerold. Deze beter beveiligde automaten zijn inmiddels te vinden in Nieuw-Amsterdam, Odoorn en Schoonoord.De spreiding van de nieuwe geldautomaten zal beter zijn dan in de huidige situatie, zegt Janneke Rijpstra van Geldmaat. "Nu zie je vaak situaties waarbij automaten van verschillende banken heel dicht bij elkaar zitten. Straks heb je de geldmaat, waar klanten van alle banken terecht kunnen zonder beperkingen voor het op te nemen bedrag of het aantal keren dat je de automaat gebruikt."Geldmaat verwacht eind 2020 klaar te zijn met het plaatsen van de nieuwe geldautomaten.