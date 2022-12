Brandstichters monumentale beuk landgoed de Braak melden zich

De brand in de ongeveer 200 jaar oude boom ontstond maandagavond. Een buurtbewoner zag daarvoor dat jongeren met vuur bezig waren bij de beuk. "Jeugd heeft het nodig gevonden om fik te steken onder deze monumentale beuk. Die gaat nu letterlijk in rook op", concludeerde Zwiers al daags na de brand.

Inmiddels hebben zich 'hele jonge pubers' gemeld bij Natuurmonumenten, de eigenaar van landgoed De Braak. "En dat is goed van hen", vindt Zwiers. "Ze geven aan nooit de intentie te hebben gehad om de boom op te roken. Het is dus niet bedacht van tevoren."

Zwiers vervolgt: "We praten het niet recht, want je moet het gewoon niet doen. Binnenkort volgt een gesprek, en dan maken we er een wijze les van. We komen er wel uit."