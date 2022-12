Sneldichter buigt zich over vastgelopen Sinterklaasgedichten

De voormalig stadsdichter zat, gewapend met pen en papier, aan een tafeltje in MFA Kloosterveste in Assen. Mensen die nog Sinterklaasinkopen kwamen doen in het winkelcentrum, konden direct even bij hem langswippen. Zo ook Gerda Walvius uit Assen, die voor haar dochter een warme trui kocht.