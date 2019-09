Kritiek op terugkeer oud-wethouder Steenbergen in Hoogeveen

“Door zijn eigen partij is het vertrouwen opgezegd en nu mag hij zomaar als gemeenteraadslid terugkeren. Dat snappen wij niet. Dit is aan de inwoners ook niet uit te leggen en komt het vertrouwen in de politiek niet ten goede”, zegt Peter Scheffers van D66 die samen met de VVD een duidelijk standpunt inneemt over de situatie.“Van andere partijen hebben we ook gehoord dat er vragen zijn. Ik zou ook niet weten wat de beweegredenen van Gemeentebelangen kunnen zijn. We willen daarom de partij vragen hun besluit te heroverwegen”, licht hij toe.Gemeentebelangen zei in een eerder interview blij te zijn de wethouder binnen de partij te houden. Woordvoerder Menno van Rij: "Voor ons zit er een mooie samenwerking in. Iedereen heeft er vertrouwen in. We zijn er blij mee dat we zijn ervaring van 21 jaar in de politiek kunnen gebruiken."De fractie meldt dan ook na het persbericht niets aan de situatie te gaan veranderen. “We zijn er intern over uit. We hebben het besproken en we willen Jan Steenbergen graag welkom heten in de gemeenteraad. Dat andere partijen er anders over denken moeten zij zelf weten. Dat is hun standpunt”, vertelt fractievoorzitter Jacob van der Heide.Of er over het onderwerp een motie in wordt gediend door de partijen durft Scheffers nog niet te zeggen. “We kunnen wel een motie indienen, maar wettelijk mag een wethouder na aftreden terugkeren in de raad, want hij staat op de kieslijst. De kans dat die motie wordt aangenomen is dus niet heel groot. Maar we gaan zeker wel als D66 en VVD ons standpunt bij de komende gemeenteraad duidelijk maken.”