IVN zoekt advies van kinderen

De organisatie wil graag leren hoe ze basisschoolkinderen nog beter kan bereiken. “Het wordt tijd dat wij hun stem ook eens laten horen”, zegt Mark Tuit, directeur IVN Noord. De organisatie merkt dat de kloof tussen kinderen en natuur steeds groter wordt. “Kinderen zijn veel actiever op computers, telefoons en tablets dan vijf tot tien jaar terug. Misschien kunnen wij leren hoe wij meer met ons digitale aanbod kunnen doen", vertelt Tuit.De kinderdirecteuren gaan IVN adviseren over allerlei projecten en campagnes. “We zullen ze vragen wat ze van activiteiten vinden en wat ze bijvoorbeeld missen, maar ongevraagd advies is ook zeker welkom”, legt Tuit uit. In ruil daarvoor gaan de kinderen vier keer op een bijzondere excursie in de Drentse natuur. “Dat is echt een exclusieve ervaring. Zo gaan wij bijvoorbeeld alleen met die kinderen op zoek naar een beverburcht.”Om voor de functie van kinderdirecteur in aanmerking te komen moeten kinderen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. “Ik zoek vooral kinderen met een hart voor de natuur, iemand die creatief is en leuke invalshoeken kan bedenken. Daarnaast moeten ze niet op hun mondje zijn gevallen”, vertelt Tuit.Rond de herfstvakantie wordt de vacature verspreid in groep vijf en zes onder de ruim tweehonderd basisscholen waar IVN mee samenwerkt. Kinderen kunnen dan solliciteren door middel van een video waarin ze uitleggen waarom zij graag de nieuwe kinderdirecteur willen worden. “Een CV en motivatiebrief is dan verder niet nodig. Een leuke videoboodschap is voldoende”, zegt Tuit. Uit de videoboodschappen wordt een aantal kinderen geselecteerd die op gesprek mogen komen. Twee van hen worden kinderdirecteur.