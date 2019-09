Rust, natuur en goedkope huizen: bevolkingskrimp heeft ook voordelen

Krimpexpert Jacob Bruintjes geeft aan dat bevolkingskrimp dwingt om na te denken. ''Het is een hernieuwde wake-upcall'', zegt hij. ''Het geeft de mogelijkheid om op een goede manier in te spelen op de toekomst." Volgens Bruintjes dwingt het de politiek om scherpere keuzes te maken. Gemeenten zullen bij bevolkingskrimp moeten beslissen welke voorzieningen nodig zijn en welke overbodig. Hierdoor gaan voorzieningen verdwijnen, maar de voorzieningen die er wel zijn, worden kwalitatief beter".Bettina Bock, hoogleraar bevolkingsafname en kwaliteit van leven in Noord-Nederland, is net als Bruintjes van mening dat bevolkingskrimp kan leiden tot kwaliteitsverbetering. Van voordelen kan volgens de hoogleraar niet gesproken worden, zij heeft het liever over kansen. ''Kleinschaligheid biedt de kans om beter aan te sluiten bij individuele behoeften en zorgt mogelijk voor meer persoonlijke aandacht'', zegt Bock. ''Het biedt kansen tot meer samenwerking tussen burgers en overheid met meer mogelijkheden tot inspraak."De sloop van gebouwen als gevolg van de krimp kan volgens haar leiden tot meer ruimte voor groen en investeringen in betere, energiezuinige woningbouw. ‘’Heel veel kan in de Randstad niet omdat het er te druk is, in de gebieden met bevolkingsdaling is er juist wel ruimte."Demograaf Joop de Beer, verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, noemt rust een groot voordeel van bevolkingskrimp. ''Voor mensen die rust zoeken, is Drenthe aantrekkelijk'', zegt De Beer. Vooral mensen uit het Westen van het land zijn geneigd naar Drenthe te trekken als ze behoefte hebben aan stilte.Bevolkingskrimp zorgt er volgens De Beer ook voor dat de huizenmarkt minder onder druk komt te staan. Huizen in krimpgebieden worden goedkoper. Dit is gunstig voor mensen die een huis willen kopen, maar voor degenen die hun huis kwijt willen, is deze ontwikkeling een nadeel.