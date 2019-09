Inbreken met behulp van Google Maps

Hoe blur ik mijn huis?

Als je naar Google Maps navigeert, vul je je eigen adres in. Vervolgens ga je naar Street View. Rechtsonder staat: Een probleem melden. Klik hier op. Het rode kader richt je op de plek die vervaagd moet worden.



Bij 'Vervaging aanvragen' klik je 'Mijn huis' aan (of een ander object als het bijv. een schuur is). Bij het vak waar je je probleem moet omschrijven, vul je bijvoorbeeld in dat je dit doet voor je privacy en daarom bijvoorbeeld je huis wilt laten vervagen. De kwaliteit van de afbeelding hoef je niet in te vullen. Geef een email adres op, doe de reCAPTCHA-verificatie. Verzenden en afwachten maar. Het kan een dag tot een paar dagen duren voor je verzoek is behandeld.



"Via Google Maps kun je vaak best wel goed zien hoe het raamwerk in elkaar steekt, wat voor ingangen er zijn, wat voor materiaal, camera's en noem maar op", vertelt Veninga. Hij is dus ethisch hacker. Maar wat is dat nu precies? "Ik controleer de beveiliging van bedrijven, voornamelijk hun infrastructuur en/of webapplicaties. Bedrijven vragen mij om hun te hacken, en ik vermeld de lekken die ik vind", legt hij uit.Veninga doet dit werk al een behoorlijke poos. Hij heeft een aantal serieuze lekken bloot kunnen leggen op sites van de overheid. "Ik heb inmiddels een aantal beloningen ontvangen waaronder een zeldzame munt van het National Cyber Security Center."Door de digitalisering komt er veel informatie 'gewoon' online te staan. Soms zonder dat mensen dit hebben aangegeven. "Bij Google Maps kon je al eventuele zichtbare kentekens en gezichten melden die niet waren geblurd en dat werd dan alsnog vervaagd. Voor je huis kun je precies hetzelfde doen. Geef aan dat het om privacyredenen gaat", verklaart Veninga.Voor veel mensen is dit nog een onbekend probleem. "Google Maps zou het niet promoten als het ware. Ze moeten de optie natuurlijk wel aanbieden. Je moet net even weten waar je moet zijn. In dit geval moet je zoals zij het noemen, een probleem melden."