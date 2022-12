Slachtoffer Talmastraat Assen niet neergestoken, wel zwaar mishandeld

Vanochtend liet de politie weten dat het slachtoffer een 68-jarige man uit Assen is. Hij raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

Op zaterdagochtend kwamen hulpdiensten met spoed naar Talmastraat in Assen na een melding van een steekpartij. Bij het huis werd een gewonde man gevonden. De verdachte was op de vlucht geslagen. Bij de zoektocht naar de man werd onder meer een politiehelikopter ingezet. De verdachte werd aan het begin van de middag opgepakt aan de Van Swinderenhof in Assen. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.