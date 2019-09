Vier jaar cel voor ex-lijfwacht van Henk Kuipers [update]

De 51-jarige Zwollenaar woonde lange tijd in huis bij voormalig captain Henk Kuipers in Emmen en werkte als zijn lijfwacht. Als Nomad was hij volgens de rechtbank ook verantwoordelijk voor het innen van achterstallige contributies en het uitvoeren van bad standings, oftewel het met geweld uit de club zetten van afvallige leden. Hun clubhesjes werden afgepakt en de mannen werden met geweld gedwongen geld of spullen af te geven.B., die op 20 augustus terechtstond, hield bij de rechtbank in Assen vol dat hij onschuldig is, maar de rechtbank vindt twee gevallen van afpersing, één poging daartoe en een diefstal met geweld bewezen. Drie van de vier slachtoffers doken uit angst onder. Eén vertelde bij de politie dat hij vreesde voor zijn leven.Naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) over mogelijk vuurwapenbezit binnen No Surrender startte justitie in 2014 een onderzoek naar de Emmer afdeling van de inmiddels verboden motorclub. Er werden telefoons afgetapt en stiekem geluidsopnames gemaakt in het toenmalige clubhuis in Emmen en in auto’s van sommige leden.Dat leverde veel informatie op over criminele activiteiten. Inmiddels zijn onder meer de voormalige president van het No Surrender-chapter in Emmen en een ander ex-clublid veroordeeld tot gevangenisstraffen voor drugshandel. Ook lopen bij de rechtbank in Groninger strafzaken tegen cluboprichter Klaas Otto en voormalige leiders als Henk Kuipers. Hij verschijnt in december opnieuw voor de rechter Ook de zaak tegen Zwollenaar Ayhan B. komt voort uit het onderzoek. De voormalig coffeeshophouder in Zwolle was afgegleden nadat hij aan cocaïne verslaafd was geraakt en Henk Kuipers nam hem in huis. Hij trok veel met de No Surrender-captain op en werd ook zijn beveiliger.Uit verklaringen van ex-leden van No Surrender die met de politie hebben gepraat en afgeluisterde gesprekken bleek dat het B. was die clubleden aanpakte als die afspraken niet nakwamen. Hij was bij meerdere bad standings betrokken, zoals bij die van een Groninger die in het voorjaar van 2016 uit de club werd gezet, omdat hij wilde overstappen naar een andere motorclub. De man werd mishandeld en later haalde B. bij hem thuis in zijn hesje op. Ook werd de man onder druk gezet om te betalen. Hij gaf 250 euro.De Groninger werd in november dat jaar door andere clubleden ontvoerd, mishandeld, ernstig bedreigd en halfnaakt in een bos bij Glimmen achtergelaten. De man is een van de weinigen die met de politie is gaan praten en wordt als getuige door justitie beschermd. Hij woont op een geheim adres.De andere twee mannen die een bad standing kregen, kwamen uit Assen en Franeker. De Assenaar dook in 2014 onder toen hij hoorde dat hij 5000 euro moest betalen. Hij was toen al mishandeld en bedreigd door de B. De Fries moest na een afranseling van Kuipers en B. in hetzelfde jaar 1.000 euro betalen en thuis waardevolle spullen inleveren.Het vierde slachtoffer is een man uit Emmen. Hij leverde vaak drugs bij het clubhuis van No Surrender in Emmen. Eind januari 2015 verwijderde B. hem met geweld van het terrein van de club. Daarbij moest het slachtoffer zijn telefoon en een ring afstaan.B. moet zich na zijn celstraf laten begeleiden door de reclassering en zich ook psychiatrisch laten behandelen, bepaalde de rechtbank. Ook heeft hij een verbod gekregen om contact met leden en ex-leden van No Surrender op te nemen.