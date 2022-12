Sparren over kerstboomkeuze weer begonnen terwijl Sinterklaas het land nog niet uit is

Te vroeg?

"Ja, dit is toch mooi. Dat moet gewoon weer doorgaan", vertelt een enthousiaste kerstboomkoper. "Nu Sinterklaas bijna weg is kan 'ie wel weer in huis staan hoor. En het is gewoon hartstikke gezellig, het hoort bij deze tijd."

Een andere kerstboomklant legt helder uit waarom hij nu al een boom in huis haalt: "Sinterklaas is nu op maandag, dus doe je het ervoor of erna. Als je het nu niet doet moet je nog een week wachten en dan ben je te laat."

Sparren

Een kerstboom uitzoeken zorgt bij sommigen voor keuzestress. Ga je voor een echte, of is mooi plastic toch niet lelijk? Na wat sparren komen de meeste bezoekers in Exloo er snel uit. "Tegenwoordig is de Nordmann toch wel het meest geliefd. Juist ook omdat we ze steeds vroeger in huis zetten", legt De Jong uit.

"De Nordmann is gewoon de meest naaldvaste boom. Dus als je hem lang wil hebben staan, dan is die echt ideaal." En een nepboom dan? De Jong moet een beetje lachen. "Ik snap het best als mensen een kunstboom hebben. Maar ik hoor toch ook vaak dat mensen zeggen dat ze toch maar weer een echte nemen omdat de kunstboom juist meer uitvalt. En het ruikt toch ook gewoon veel lekkerder?"

Gezelligheid

Zo vroeg als voorgaande coronajaren halen mensen de boom dit jaar niet in huis. "Toen mochten we echt helemaal niks, dus wilden we nog sneller gezelligheid in huis", aldus De Jong. Toch lijkt de trend om hem vroeg in huis te halen onomkeerbaar.