Advocaat legt beslag op villa van Broer Rasta

Dat bevestigt de advocaat aan RTV Oost Advocaat De Vries zegt dat hij met dit beslag de vorderingen van zijn cliënten zeker wil stellen. Ook zegt de advocaat dat hij in contact staat met Broer Rasta, dat het contact moeizaam is en dat er tot dusver geen afspraken zijn gemaakt.De in Vledder geboren Broer Rasta, wiens echte naam Robert-Jan Mastenbroek is, is initiatiefnemer van doneersite Dream or Donate. Op Dream or Donate konden mensen geld inzamelen voor goede doelen. Mastenbroek zei dat Dream or Donate was gehackt en dat hij daarom met de site was gestopt.Veel initiatiefnemers van inzamelingsacties vrezen dat ze, nu de site uit de lucht is, het geld dat is toegezegd via Dream or Donate nooit meer zullen ontvangen.Mastenbroek heeft op communicatieplatform Slack gereageerd op het beslag. In een van zijn laatste berichten zegt hij dat hij de afgelopen dagen bezig is geweest met het maken van een overzicht van alle donaties en de reeds uitbetaalde gelden. Hij herhaalt dat hij ervan uitgaat dat iedereen zijn geld krijgt. "Het beslag op het huis vertraagt de zaak weer, want een beslag kan voorkomen dat ik snel het huis kan verkopen." Advocaat De Vries is het daar niet mee eens.Op Slack vertelt Rasta verder dat hij inmiddels meer dan 95 procent van de openstaande dromen (crowdfund-acties) in kaart heeft gebracht. Hij denkt dat hij vrijdag een volledig overzicht heeft. Dat hij alleen via Slack communiceert en is ondergedoken, wijt hij aan de jacht die de media op hem heeft gemaakt."Ondertussen heb ik, als blijk van goede wil aan alle gedupeerden, reeds 25.000 euro overgemaakt. Echter ontving ik enkele dagen daarna wederom een dreigbrief met het verzoek om nog eens 72.267,33 euro over te maken. Om iedereen terug te kunnen betalen, wil ik eerst helder hebben wie er wat krijgt. Dat rond ik deze week hopelijk af."