Geen echte sneeuwvlokken, maar Drenthe kleurde toch een beetje wit

Grum, aansuikering of motsneeuw, bewoordingen van wat sommige mensen in Drenthe vanochtend neer zagen dalen. Hier en daar kregen plekken in onze provincie een licht wit tintje. Echt sneeuw mogen we het niet noemen, maar verschillende winterliefhebbers konden het niet laten een paar mooie foto's te maken.

Ondanks de geringe hoeveelheid, reageert RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis enthousiast. "Vanuit de grijze deken kwam er inderdaad ineens wat 'grum' naar beneden gevallen. Ik kreeg onder meer meldingen vanuit Paterswolde, Assen en Coevorden."

Komende dagen warmer

Het kleine winterse plaagstootje is van korte duur. "Vandaag is het 2 graden boven nul, maar het voelt door de koude wind aan als -2. Ook komende nacht blijven we net boven het vriespunt, met nog een klein kansje op wat natte sneeuw", vertelt de weerman.

De komende dagen loopt de temperatuur op. Hans Nienhuis: "Daarbij krijgen we wel iets meer buien en dinsdag en woensdag is het zo'n 5 tot 7 graden. De nachten blijven boven nul. Maar daarna draait de wind, wordt de lucht koeler van aard en komt er een licht winterse terugkeer."

Wit einde van de week?