Elles Dost nieuwe topvrouw van Lefier

Als bestuurder van Lefier is Dost straks verantwoordelijk voor de resultaten van de corporatie. Lefier verhuurt woningen in Noord-Nederland, met vestigingen in Emmen, Groningen, Hoogezand en Stadskanaal.Het hoofdkantoor zit in Groningen, wat ook de werkplek van Dost zal worden. "Maar ik probeer ook zoveel mogelijk op de andere drie kantoren, zoals Emmen, te zijn", laat Dost aan RTV Drenthe weten.Elles Dost werkt sinds 2012 als directeur/bestuurder bij woningcorporatie Actium en volgt bij Lefier Margriet Drijver op. Zij was sinds begin dit jaar interim-bestuurder bij Lefier. Margriet Drijver blijft tot en met december, vanaf 1 januari 2020 neemt Dost het stokje over."Mijn roots liggen in het werkgebied van Lefier", zegt Dost over haar overgang. "Ik heb gestudeerd in de stad Groningen en met veel plezier gewerkt in onder meer Hoogezand, Emmen en Borger-Odoorn. Het voelt dan ook als een mooie hernieuwde kennismaking met het gebied."Actium moet op zoek naar een opvolger voor Dost.