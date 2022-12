De Week van Drenthe: brandende beuk en boze boeren

Boze boeren, een brandende boom, een bom die barst: we blikken in de Week van Drenthe terug op deze nieuwsverhalen en nog veel meer.

De rechtbank bepaalde maandag dat de 30-jarige Fidan J. uit België tien jaar de cel in moet voor zijn rol in de woningoverval in Gees die Koert Elders fataal werd. Hij en zijn partner werden in 2016 opgeschrikt door vier mannen die op 30 juni hun huis binnendrongen en hen beroofden van geld en sieraden. Elders werd zo ernstig toegetakeld dat hij even later overleed aan zijn verwondingen.

Beuk in brand

Een dag later trokken we naar landgoed De Braak bij Paterswolde waar een monumentale beuk in brand was gestoken. Tweehonderd jaar oude historie ging bijna in rook op, tot argwaan van Natuurmonumenten. De kans dat de boom gered kan worden erg klein. "Ik schat ongeveer tien procent", zei boswachter Bart Zwiers. Inmiddels hebben zich enkele jongeren gemeld bij Natuurmonumenten die toegeven brand te hebben aangestoken.

Het Apostolisch Genootschap in Hoogeveen voerde woensdag actie om Oekraïners de winter door te helpen. Door Russische raketaanvallen is de stroom in delen van het land uitgevallen en zitten de mensen in hun thuisland zonder verwarming. Er is een inzameling gehouden waarbij vooral spullen zijn verzameld waarmee mensen zich warm kunnen houden, zoals slaapzakken, dekens en dikke jassen.

Boze boeren trokken naar Zwolle

Boeren uit Noord-Nederland trokken donderdag naar het provinciehuis in Zwolle om hun onvrede kenbaar te maken over Overijsselse PAS-melders die in de knel zitten. Dat zijn boeren die in het verleden met het doen van een melding hun bedrijf bijvoorbeeld konden uitbreiden. Nadat de rechter hier een streep doorhaalde, hebben de boeren een natuurvergunning nodig. De provincie Overijssel legt de boeren nu dwangsommen op vanwege het ontbreken van een natuurvergunning. Tot onvrede van de agrariërs en hun sympathisanten.

Een dag later werd in Havelte vlak voor het middaguur een explosief tot ontploffing gebracht. Het ging om een zogeheten honderdponder. Het explosief werd gevonden ter hoogte van het fietspad bij de oude startbaan van het vliegveld in Havelte.