Drentse gemeenten bungelen onderaan welvaartsranglijst

Drentse gemeenten scoren relatief vaak slechter op belangrijke welvaartspunten dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de Regionale Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om 42 graadmeters die bijvoorbeeld welzijn, wonen, arbeid & vrije tijd en veiligheid & milieu in kaart brengen.

Naast Drentse gemeenten staan ook relatief vaak gemeenten in Groningen, Flevoland en Limburg onderaan deze welvaartsranglijst. In onze provincie scoren Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn zich tot bij de onderste regionen van Nederland. Tynaarlo en Midden-Drenthe behalen de beste resultaten van Drenthe.

Over het algemeen gaat het juist beter met de 'brede welvaart' in Nederland. De laatste acht jaar stijgen gemeenten, of zijn ze stabiel gebleven. Op veel plekken stijgt de materiële welvaart (geld dat mensen kunnen besteden voor eigen plezier), arbeid en vrije tijd en veiligheid.