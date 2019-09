Hogere straffen voor zelfverklaarde pedojagers

Het trio deed zich op de datingapp Tinder voor als jonge meid of jongen. Daarna stuurden zij aan op een date en zeiden dan dat zij of hij minderjarig was.Zodra het tot een afspraak kwam, doken de drie mannen op en filmden het slachtoffer. Het drietal dreigde die beelden openbaar te maken en aan vrienden of werkgevers te melden dat ze wilden afspreken met een minderjarige. Dat gebeurde in juni en juli vorig jaar.In totaal maakten de mannen volgens het Openbaar Ministerie ongeveer tien slachtoffers, maar ze stonden terecht voor vijf gevallen. Het lukte om vier mannen te chanteren door hen in totaal duizenden euro’s te laten betalen of ze dure telefoons te laten kopen die ze moesten afgeven. Een vijfde slachtoffer werd mishandeld en bestolen van zijn telefoon.De hoogste straf is voor een 25-jarige Assenaar. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. De Groninger (24) kreeg zestien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en de man (22) uit Eelde is veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. De jongste twee mannen moeten zich ook laten begeleiden door de reclassering en zich laten behandelen.De rechtbank geeft de drie mannen een paar maanden meer straf dan het OM heeft geëist. "De eis van de officier van justitie doet onvoldoende recht aan de ernst van de feiten”, aldus de rechtbank. De mannen hebben alle drie al een paar maanden in voorarrest gezeten en hun advocaten vroegen het daarbij te laten, maar de rechtbank vindt de tijd dat ze hebben vastgezeten nog niet lang genoeg.Het verhaal van de drie dat ze misstanden aan de kaak wilden stellen door pedoseksuelen op te sporen, vindt de rechtbank ongeloofwaardig. De drie hielden tijdens de rechtszaak vol dat de slachtoffers fout waren, omdat ze wilden afspreken met minderjarige meisjes of jongens. Ook zeiden ze dat ze van plan waren de politie te bellen om de mannen aan te geven, maar dat gebeurde nooit."Het enige doel van de verdachten was geld verdienen door in te spelen op de veroorzaakte kwetsbaarheid en angst bij de slachtoffers. De verdachten waren zich ervan bewust dat de slachtoffers de afspraak geheim wilden houden en maakten daar misbruik van”, aldus de rechtbank. "Ze trachtten de misdrijven te vergoelijken door te zeggen dat de mannen fout waren door seksafspraakjes te maken. Maar die mannen staan niet terecht en de rechtbank gelooft niet dat de verdachten een maatschappelijk probleem wilden aanpakken. Hun gedrag wijst erop dat ze alleen uit waren op financieel gewin.”Het trio moet één van de slachtoffers 2800 euro schadevergoeding betalen.