'Ik kom ieder jaar terug naar de Roldermarkt'

De brink stond vroeger vol paarden. "Waar je ook keek, paarden en wagens. Dat was een mooi gezicht." Dat is bij de 234ste editie al lang niet meer het geval. De paardenmarkt heeft grotendeels plaatsgemaakt voor een landbouwbeurs en voor paardensport. Verder is er natuurlijk een warenmarkt.Een voormalige veehandelaar kijkt met weemoed terug op de tijd, waarin hij met zo'n zestig dieren naar de markt kwam. "Het was de beste veulenmarkt van Nederland. Toen ik hier als 15-jarige kwam, kon je een goed dagloon verdienen. Dat is nu voorbij", zegt hij met een biertje in de hand.Ondanks dat er geen veehandel meer plaatsvindt, blijven de evenementen in Rolde publiek trekken. "Ik woon hier al zestig jaar niet meer," zegt de man met de cowboyhoed, "maar ik kom ieder jaar naar de Roldermarkt. Het is een dag van herkenning." Tegenwoordig woont hij in Eelde. "Oud-Roldenaren komen met de Roldermarkt terug.""Het is gewoon gezellig", zegt een vrouw die samen met een collega over de warenmarkt loopt. "Je komt veel oude bekenden tegen. Dan heb je het over vroeger", zegt ze met een lach. "En over het mooie weer."Dat de markt niet meer hetzelfde is als vroeger accepteren ze. "Dat is tijd", verzucht de man uit Eelde. "Dat kun je niet omkeren."