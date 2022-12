Minister voert eerste gesprek over toekomst landbouw

Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, weet al wel wat er in dat akkoord moet komen. Een langetermijnperspectief. "Dat gaat om 10 tot 15 jaar vooruit kijken." Want dat mist hij in het huidige beleid. Of het meervoud daarvan eigenlijk. "Er komen regels op ons af en die worden dan weer bijgesteld. Het verandert bijna per dag."