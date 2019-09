Schop de grond in voor glasvezel in Borger-Odoorn

Een beetje onwennig bedient Sjaak Janson van Breedband Borger-Odoorn de minikraan die in het omvangrijke buitengebied van Eeserveen speciaal voor het moment is neergezet. Janson oogt zo blij als een kind. “Het gaat voortvarend”, jubelt hij. Dat 70 procent zich zou melden voor een aansluiting had hij niet durven dromen. In eerste instantie leek de aanleg op een mislukking uit te lopen. Maar in de herkansing , met Digitale Stad als commerciële partner, loopt het als een trein.Janson denkt dat de grotere animo ook komt door het bredere aanbod van providers op het netwerk. “Veel mensen kunnen nu bij hun huidige aanbieder blijven en houden dan ook hun vertrouwde mailadres. Dat is voor een hele groep mensen toch wel belangrijk.”De grens van 55 procent aan benodigde inschrijvingen werd in juni al gehaald. Toen was al duidelijk dat de aanleg door zou gaan. “De teller staat nu op 983 adressen van de ruim 1.400 in het buitengebied. Een prachtig resultaat. En mensen kunnen zich nog aanmelden”, aldus een blije Janson.De aannemer kan dus aan de slag, al zijn nog niet alle vergunning binnen. Hoofd-engineer Ali Bor heeft er zin in. “We praten over maximaal 270 kilometer aan glasvezel die de grond in gaat. Veel graafwerk dus, maar we gaan ook blazen en lassen.” Over een jaar moet het netwerk volledig in bedrijf zijn.