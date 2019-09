Celstraf voor poging tot doodslag op achterbuurman in Emmen

Ook bepaalde de rechtbank in Assen dat de Emmenaar moet worden behandeld voor zijn drankverslaving. Daarnaast moet hij het slachtoffer ruim 5.000 euro schadevergoeding betalen.Het Openbaar Ministerie had 42 maanden, waarvan 18 voorwaardelijk geëist, maar de rechtbank legde een lagere straf op. Het OM vond dat bij de steekpartij sprake was van een poging tot moord. De Emmenaar handelde met voorbedachten rade, meende het OM. De rechtbank vindt dat dat niet te bewijzen is en veroordeelde de man voor poging tot doodslag, een iets lichter vergrijp.Op 3 november vorig jaar dacht de 45-jarige man te zien hoe zijn achterbuurman een meisje betastte. Zonder lang na te denken gaf hij de wat oudere man een kopstoot. Later die dag kwam hij aan de deur bij het slachtoffer. Toen hij opendeed, omdat hij dacht dat de agressieve man excuses wilde maken voor de kopstoot, kreeg hij een vuistslag in het gezicht, waarna zijn belager stekende bewegingen begon te maken met een mes.Het slachtoffer kon de steken in de richting van zijn hals steeds ontwijken, maar werd uiteindelijk wel in zijn hand en arm geraakt. Toen vluchtte hij de straat op, waar hij hulp zocht bij buurvrouwen. Sinds hij erachter gekomen is dat de agressieve man in de straat achter hem woont, is hij bang dat de man terugkomt om opnieuw toe te slaan, bleek uit zijn slachtofferverklaring. Zijn familie durft ook niet meer bij hem thuis te komen. Volgens de man probeerde zijn aanvaller hem met een lachend gezicht de keel door te snijden De veroordeelde Emmenaar bekende tijdens de strafzaak alleen de kopstoot. De rest van het geweld had hij niet gepleegd, hield hij vol. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat hij wel degelijk de dader is.