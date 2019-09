‘Die motor komt elke dag weer binnen rijden’

Op 7 oktober vorig jaar veroorzaakte hij een ongeluk op de N376 bij Veenoord , waarbij een motorrijder ernstig gewond raakte.De Groninger reed die zondagmiddag over de 80-kilometerweg richting Veenoord. Hij reed met behulp van de navigatie op zijn telefoon die in de middenconsole naast hem lag. Hij moest eigenlijk afslaan naar de snelweg A37, maar reed per ongeluk die afslag voorbij. De man besloot vlak na de afslag te keren op de weg.Bij het keren doorkruiste hij het voorsorteervak voor bestuurders uit de richting van Veenoord en ook een dubbele doorgetrokken streep. Toen hij halverwege de manoeuvre was, zag hij opeens een motorrijder aankomen. Die probeerde nog te remmen en uit te wijken, maar dat lukte niet meer. Hij reed in de flank van de auto van de Groninger.De man belandde met onder meer zeven gebroken ribben, een paar gebroken wervels, een schouder- en een kaakbeuk in het ziekenhuis in Zwolle. Daar bleek dat hij ook hersenletsel had opgelopen en nooit meer de oude wordt.In de rechtszaal las zijn vrouw een slachtofferverklaring voor waaruit bleek dat het leven voor het stel en hun twee kinderen sinds oktober vorig jaar nooit meer hetzelfde wordt. De man is nog altijd bezig met revalideren en moet zijn grote droom, een eigen bouwbedrijf, opgeven. “Het leren omgaan met hersenletsel is een hard gelag en voelt als een straf voor ons gezin en ons hele leven”, zei de emotionele vrouw, die daarmee ook de verdachte aan het huilen kreeg.Volgens de officier van justitie heeft de Groninger het ongeluk veroorzaakt, doordat hij ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ heeft gereden. De man voelt zich vreselijk schuldig, vertelde hij. “Iedere dag denk ik aan het ongeluk en iedere dag komt de motor weer bij me binnen rijden”, aldus de man. Hij vertelde dat hij het slachtoffer nooit heeft zien aankomen. “Ik zag hem pas in de laatste seconde.”