'Groep Poede' loopt weg bij ledenvergadering Bargermeer-Meerveld

Daardoor lijkt er nog een aflevering bij te komen in de soap die al maanden duurt. "We zullen weer naar de rechter moeten", reageert een enigszins gefrustreerde Geert Poede, die met zijn achterban de zaal verliet. "De tegenpartij laat mensen toe die niet lid zijn. En onze leden worden weggestuurd. Daar zitten mensen tussen die al 34 jaar lid zijn. Zo heb je geen ledenvergadering, zo komt dat niet goed."Rick Lucas, die in deze kwestie de leiding heeft over de 'ander partij', zegt het volgende erover: "Er is een nieuw bestuur gekozen met zeven leden. Ontzettend jammer dat het zo gegaan is. Vanavond zijn er alleen maar verliezers. Ik hoop voor de buurt dat het buurthuis nu weer een mooie toekomst tegemoet kan gaan."Beide partijen stonden eerder voor de rechter. Die bepaalde toen dat de bestuurscrisis tot een einde moest worden gebracht door het kiezen van een nieuw bestuur. Dat lijkt dus niet gelukt, al gaat de vergadering wel verder en lijkt het erop dat met de overgebleven leden een bestuur wordt gekozen.De ledenvergadering werd achter gesloten deuren gehouden in een zaal van het Fletcher Hotel in Emmen. De vergadering werd voorgezeten door BOKD.