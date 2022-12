Kerstbomen in soorten en maten: ze laten zich allemaal versieren

Voor antwoorden op bovenstaande vragen wenden wij ons tot kerstbomenhandelaar Mirella de Jong uit Exloo. Zij merkte afgelopen weekend al een grotere drukte op haar zaak, toen Sinterklaas nog niet eens vertrokken was.

Zes soorten

"De klanten komen steeds vroeger", vertelt Mirella. "Een paar jaar terug kwam de verkoop enkele dagen na Sinterklaas een beetje op gang, nu staan ze voor 5 december al in de rij voor de deur, ze kunnen niet wachten." Op het bedrijf van De Jong zijn ze bijna het hele jaar bezig met het kweken van kerstbomen en deze week is heel belangrijk voor het bedrijf. "We hebben zes soorten kerstbomen: de fijnspar, de nordmann, de blauwspar, de omorika, de fraseri en de conica", somt ze uit het hoofd op. "Wat de mooiste is? Dat verschilt per persoon, he!"

"De nordmann is eigenlijk het meest geschikt als je langere tijd een kerstboom in huis wilt hebben staan", vervolgt Mirella. "Die boom is echt heel naaldvast, laat bijna niets los, maar is ook wel duurder dan de andere bomen, tussen de 35 en 50 euro. De overige soorten kosten rond de 20 euro, dus dat is wel een groot verschil."

Er zijn wel meer naaldbomen te vinden die dienst doen als kerstboom, zoals de witte spar, de Engelmannspar, de Koreaanse zilverspar, de nobele spar en de Douglasspar. De ene is groot, de andere klein, de naalden verschillen, maar ze laten zich allemaal vrij gemakkelijk versieren.

Kweekproblemen

Wanneer de meeste mensen de kerstboom de deur uitgooien, begint voor de familie De Jong het werk opnieuw. "In januari gaan we snoeien, daarna is het zaak de bomen goed te onderhouden en dus gaan we het onkruid te lijf en indien nodig beregenen we." Dat het kweken van kerstbomen niet altijd meevalt, constateerde RTV Drenthe in 2019, toen we een bezoek brachten aan Koudenburg Groenvoorzieningen in Odoorn, waar naast de droogte ook insecten voor schade zorgden.