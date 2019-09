‘Gasloos zwembad De Swaneburg in Coevorden zeker mogelijk’

Volgens onderzoeksbureau Syntraal is er weinig aan te merken op een eerder onderzoek dat al is gedaan naar de haalbaarheid.Een meerderheid in de raad drong met succes aan op een second opinion. “Wij schatten de benodigde investering op 510.000 euro, dat is een fractie hoger, maar het valt wel binnen aanvaardbare bandbreedte”, stelde Anastasia Koezjakov van het onderzoeksbureau. “Een gasloos zwembad De Swaneburg is zeker mogelijk."Raadslid Ton Soppe van BBC2014 was niet gelijk overtuigd. Hij vroeg zich af of het zwemwater wel warm blijft als het tien graden vriest. Volgens de onderzoekers is dat met een aantal optimalisaties zeker mogelijk.In januari en februari dit jaar sprak de raad ook al over de benodigde investering. Besluitvorming werd toen uitgesteld. Nu lijkt er wel een meerderheid om bij de eerstvolgende raadsvergadering groen licht te geven voor het project.Het gasloos maken van De Swaneburg is een kostbare klus. Het zwembadbestuur zegt dat daarvoor een half miljoen euro nodig is. Daarvan moet 140.000 van de provincie komen en 150.000 van de gemeente. De rest moet geleend worden.