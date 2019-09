Jurist uit Beilen al langer op de hoogte van problemen met gasmaskers Defensie

Gisteren bracht RTL Nieuws naar buiten dat de huidige gasmaskers van militairen niet voldoen, ze bieden bijvoorbeeld onvoldoende bescherming tegen gifgas.Voor Ferre van de Nadort komt dit nieuws niet als een verrassing. "Vorig jaar ontdekte ik een rapport van onderzoeksinstituut TNO uit 2005 waaruit al bleek dat de gasmaskers niet goed werken. Al die tijd is dit bij Defensie bekend en er is niets mee gedaan."Volgens de jurist uit Beilen zijn er lekkages bij de gasmaskers, waarbij onderdruk ontstaat en bijvoorbeeld gifgassen ingeademd kunnen worden. De lekkages ontstaan bijvoorbeeld als een militair zich niet goed scheert, maar het probleem speelt vooral bij inspanning. "De maskers beschermen niet als de militairen gevechtshandelingen uitvoeren. Ze werken alleen als de mensen stil blijven zitten", zegt Van de Nadort."Dat Defensie dit al sinds 2005 weet is erg, maar wat ik nog veel erger vind is dat de militairen niet op de hoogte zijn gebracht van de beperkingen. De mensen hadden eerder geadviseerd moeten worden over de risico's, dit is een nieuw dieptepunt bij Defensie", vertelt de jurist fel. "Een gasmasker is voor een militair van levensbelang, die heb je altijd bij je."Van de Nadort staat verschillende militairen bij in zaken waarbij misstanden bij Defensie worden aangekaart. Daarbij gaat het onder meer om hoe er omgegaan wordt met posttraumatische stress bij militairen en de zaak rondom zogeheten burnpits . Bij deze afvalbranden zijn militairen mogelijk blootgesteld aan giftige dampen.Voor de Drentse jurist, zelf ook oud-militair, is dit nogmaals bewijs dat Defensie slecht omgaat met het personeel. "Ik kan elke keer een deksel optillen en nieuwe misstanden vinden. De militairen hebben het ongelofelijk slecht. Met dit onderzoek naar de gasmaskers wil ik aandacht blijven vragen voor de onzorgvuldigheid bij Defensie. Er moet goed gezorgd worden voor de militairen die het werk moeten doen. De man of vrouw moet weer centraal gaan staan bij Defensie!"