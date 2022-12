Trektocht-nummer 'Goeiemorgen, morgen' gaat viraal in Oekraïne

Het nummer werd onderdeel van De Trektocht, het TV Drenthe-programma waarin verslaggevers dwars door de provincie trokken. Bij het ontwaken in een finish- en startplaats was het nummer steevast te horen. Massaal zingen Oekraïners nu op TikTok feilloos het refrein van 'Goeiemorgen, morgen' mee, terwijl ze thuis met kaarsen en lampen op hun hoofd rondlopen als de stroom is uitgevallen door Russische aanvallen op de infrastructuur. Vooral de afgelopen weken zijn er talloze filmpjes met het Vlaamse nummer gepubliceerd.

De woorden hebben in Oekraïne namelijk een totaal andere betekenis: 'goei' betekent zoiets als 'klotezooi' of 'kut', een scheldwoord dat wordt gebruikt om ongenoegen te uiten. "Dus als het licht uitvalt: goeiemorgen", legt een Oekraïense vrouw uit aan verslaggever Kysia Hekster in Kiev.

"Wel grappig, dat goeiemorgen daar in Oekraïne totaal iets anders betekent. Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden?", zegt Castel.

'Muzikale middelvinger'

Het virale filmpje is voor veel Belgische media voorpaginanieuws. Omroep VRT noemt het "een muzikale middelvinger tegen Rusland", omdat het Oekraïners helpt de ellende te relativeren nu het steeds kouder wordt in Oekraïne en Rusland cruciale infrastructuur onder vuur neemt.

"Mijn vriendin zingt dit liedje elke dag", zegt een Oekraïense man tegen de NOS. "Als we wakker worden en er is geen stroom, geen water en we kunnen niet douchen, dan maken we er grapjes over en proberen we positief te blijven."

Castel is er blij mee dat haar nummer Oekraïners een hart onder de riem steekt. "Mijn man zei: ik hoop dat Poetin ook om de filmpjes kan lachen."

Vlaamse hit

Het nummer Goeiemorgen, morgen was oorspronkelijk een liedje van Nicole en Hugo. Het duo zou België in 1971 vertegenwoordigen op het Songfestival, maar toen Nicole geelzucht kreeg ging dat niet door. Ze werden vervangen door Lily Castel en Jacques Raymond, die uiteindelijk op de veertiende plek eindigden. Desondanks werd het liedje een grote hit in Vlaanderen. Nicole Josy overleed vorig maand na een ongelukkige val.