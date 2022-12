44-jarige man uit Meppel aangehouden voor autobranden in Hoogeveen

Een 44-jarige man uit Meppel is afgelopen nacht aangehouden bij de autobrand in Hoogeveen. Daar stond vannacht een busje op een parkeerplaats bij de Hoofdstraat in brand.

In Hoogeveen is het vaker raak met autobranden. De politie onderzoekt of de Meppeler ook betrokken is geweest bij andere autobranden in Hoogeveen. Om hoeveel branden het gaat is nog niet bekend.