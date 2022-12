Raad Coevorden veroordeelt uitspraken FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren

'Trumpiaanse taferelen'

De uitspraken van FvD-Kamerlid Van Meijeren worden door de raad in een adem genoemd met de uitspraken van oud-president van Amerika Donald Trump. Die zouden mede geleid hebben tot de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar.

"Politiek in onze eigen gemeente is natuurlijk onze prioriteit, want als we op alle landelijke reuring moeten reageren als raad, dan komen we niet aan ons eigen werk toe", legt Stoker uit. "Maar in dit geval vinden we het wel belangrijk, dit gaat om onze democratie die nu wordt aangevallen en daar moeten we met z'n allen voor gaan staan", doelt hij op de uitlatingen van Van Meijeren.

'Fatsoensnormen ver overschreden'

Stoker hoopt dat de landelijke verspreiding van de motie ertoe leidt dat het beschermen van de democratie 'een onderwerp van gesprek wordt bij alle gemeenteraden'. "Het bespreken van deze motie heeft daar in onze gemeenteraad in ieder geval wel voor gezorgd", zegt Stoker.

Sandra Katerberg (CDA) signaleert dat de democratie er weleens beter voor heeft gestaan. "Er lijkt een kloof tussen de politiek en de inwoners te zijn ontstaan. Daar moeten we aan werken. We moeten met de bewoners praten, niet over ze praten." Ook de Coevorder gemeenteraad kan hier stappen in maken, stelt ze.