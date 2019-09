Baas van Aa en Hunze neemt afscheid: Eerst maar eens even wat leuke dingen doen

Volstrekte onzin om een groot feest te houden als je ergens veertien maanden geweest bent Ton Baas

Daarmee komt een einde aan een 'waarnemend burgemeesterschap' van veertien maanden. Een functie waar Baas inmiddels bekend mee is. De VVD-politicus deed dat de afgelopen twaalf jaar in vijf gemeenten, waaronder ook Midden-Drenthe.Ondanks zijn ervaring als interim-burgemeester verwacht de 73-jarige Baas geen telefoontjes meer als hij de ambtsketting heeft ingeleverd. "Ik ga eerst even rustig thuis zitten. Daarna merk ik wel wat er gaat gebeuren en of men mij opnieuw belt. Maar je moet wel realistisch blijven. Als je de leeftijd hebt die ik heb, dan zijn er jongere burgemeesters die buiten het arbeidsproces staan door herindelingen en zo."De deur helemaal dichtgooien voor een functie als burgemeester doet hij niet, maar Baas heeft eerst andere prioriteiten. "Ik ga eerst maar eens even wat leuke dingen doen. Er komt een mooie nazomer aan. Daar ga ik van genieten."Baas volgde in juli 2018 Piet van Dijk op, die naar eigen zeggen ' geen klik ' had met de gemeente.Vanmiddag wordt alvast een klein afscheidsfeestje gehouden voor de vertrekkend burgemeester. Al wordt dat een bescheiden bijeenkomst, als het aan Baas ligt. "Ik houd niet van grote feesten. Bovendien vind ik het ook volstrekte onzin om een groot feest te houden als je ergens veertien maanden geweest bent. Dat vind ik zeer overdreven."Bij het afscheid zijn wat medewerkers aanwezig. Ook is er een afscheidsmoment met de gemeenteraad en met burgemeesters waar Baas nauw mee samenwerkte. "Er is natuurlijk wel wat gebeurd in die tijd. Het beeld moet niet ontstaan dat ik daar veertien maanden lang fietsend door de gemeente ben gegaan. We hebben wel het nodige gedaan. Maar het feest wordt zeer beperkt en dan ga ik met genoegen naar huis."