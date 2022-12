Zorgautoriteit stuurt langverwacht rapport kinderhartchirurgie: 'Een heel spannende dag'

Een spannende dag breekt aan voor ouders, hun kinderen en artsen die zijn aangewezen op de kinderhartchirurgie van het UMCG. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stuurt vandaag het rapport over de toekomst van de kinderhartchirurgie in Nederland naar het ministerie van Volksgezondheid.

Mogelijk weten het UMCG en de patiënten na de publicatie van het rapport of de afdeling in Groningen open kan blijven of moet sluiten. Op basis van de zogeheten impactanalyse van de NZa hakt minister Ernst Kuipers een knoop door over de kwestie die al jaren voortsleept. Overigens wordt het definitieve besluit begin volgend jaar genomen.

In Nederland zijn vier universitaire medische centra, waar kinderen (en ook volwassenen) met een aangeboren hartafwijking worden geopereerd. Naast het UMCG zijn dat het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het UMC Utrecht. Veel Drentse kinderen met hartklachten zijn aangewezen op behandelingen in Groningen.

Een band met het UMCG

Maar over deze specialistische zorg is al jaren een felle discussie gaande. Het ministerie van Volksgezondheid is ervan overtuigd dat de kinderhartchirurgie geconcentreerd moet worden op twee locaties in plaats van vier. Dat zou de kwaliteit en de continuïteit van de zorg verbeteren. Want, zo redeneert het ministerie, als een ziekenhuis vaker operaties uitvoert, komt dat de zorg ten goede. Blijft de versnippering van de zorg bestaan, dan brengt dat 'serieuze risico's met zich mee', aldus minister Kuipers.

De bewindsman zette hiermee het beleid voort van zijn voorganger Hugo de Jonge, die eind vorig jaar besloot de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Tal van mensen lieten echter hun ongenoegen blijken over de gang van zaken. Ouders zijn bijvoorbeeld bezorgd over de extra reistijd vanuit het Noorden naar Utrecht in acute noodsituaties. Ook vinden zij het onwenselijk dat in een nieuw ziekenhuis weer van voren af aan moet worden begonnen. Met het UMCG, waar zij al jaren heen gaan voor de hartzorg, hebben zij en hun kind een band opgebouwd.

Snakken naar duidelijkheid

Deze zorgen leven ook bij Debbie Schilstra-Schaafsma uit Zuidlaren. Zij is absoluut niet blij met de mogelijke sluiting van de kinderhartchirurgie en kwam begin dit jaar samen met Ilona Meijers uit Eursinge in actie om Kuipers ervan te overtuigen de afdeling in Groningen open te houden. Zo konden mensen op initiatief van de Drentse moeders een poster voor hun raam hangen om hun steun voor het UMCG te betuigen.

En zo waren er nog veel meer mensen en organisaties die hun verbazing uitten. Een petitie van het Groningse ziekenhuis leverde meer dan een kwart miljoen steunbetuigingen op. Kuipers besloot door deze onrust zijn definitieve beslissing uit te stellen en gaf de NZa opdracht tot een impactanalyse. Niet alleen voor het UMCG, ook voor de andere ziekenhuizen.

Die analyse is nu dus af en vandaag komt er vermoedelijk duidelijkheid. "Een spannende dag", blikt Schilstra-Schaafsma alvast vooruit. Haar zoontje Sem heeft een aangeboren hartprobleem, waardoor hij afhankelijk is van de zorg van het UMCG. "Het is een kwestie van afwachten, maar als het rapport er is, ben ik zeker van plan om hem helemaal door te nemen."

Voor de Drentse is het vooral belangrijk dat er nu duidelijkheid komt. "De uitslag zullen we moeten accepteren zoals die is. Een besluit moet goed zijn onderbouwd, zodat je snapt waarom die is genomen. Als aangetoond wordt dat het ziekenhuis in Utrecht beter is dan Groningen, dan is dat een feit waar je je als ouder bij neer moet leggen."