Dorpsgenoten bouwen samen in Gees als een van de 40 CPO's in Drenthe

Veertig CPO's in Drenthe

Bij een 'Collectief Particulier Opdrachtgeverschap' heeft niet de projectontwikkelaar of een makelaar de touwtjes in handen, maar doen de initiatiefnemers het allemaal zelf. Het voordeel is dat je betrokken bent bij elke stap in het bouwproces. Bovendien levert het een flinke kostenbesparing op.

De provincie Drenthe adviseert nieuwe initiatieven met de eerste stappen en stelt voor extern advies en begeleiding een subsidiebedrag van 10.000 euro per CPO beschikbaar. Anne van der Wiel begeleidt namens de provincie startende groepen en merkt een flinke stijging in het aantal van deze nieuwe woonverenigingen. In de afgelopen twee jaar zag zij er zo'n veertig CPO's bijkomen.

"Wat we in Drenthe veel zien, is dat er CPO's ontstaan om in eigen dorpen woningen te kunnen realiseren", vertelt Van der Wiel. "Veel initiatieven ontstaan door dorpsbelangen of dorpsverenigingen die zien dat er vanuit dorpsbewoners, senioren of starters, vraag is naar woningen." Mensen willen er graag blijven wonen, maar er is geen geschikt aanbod.

Wie zich verenigt in zo'n opdrachtgeverschap heeft vaak baat bij deskundig advies en begeleiding. "Het gaat uiteindelijk wel om je eigen geld. Als je in overleg met anderen beslissingen moet nemen, is dat moeilijk om dat objectief te doen. Naast inhoudelijke begeleiding is het dus ook handig om een onafhankelijk vertrouwenspersoon te hebben die je helpt bij die moeilijke keuzes. Daarbij gaat het overleg met de gemeente in ambtelijke taal, wat niet altijd begrijpelijk of logisch is. Dan kan zo'n begeleider als een soort tolk daartussen staan", legt Van der Wiel uit.