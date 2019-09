'Gemeente Borger-Odoorn heeft meer personeel nodig'

Het rapport werd opgesteld nadat eind vorig jaar onrust ontstond in de gemeenteraad, wat met name te maken had met slechte communicatie en informatie-uitwisseling tussen het college van burgemeester en wethouders en de raad.Het onderzoek werd een half jaar lang gedaan door onafhankelijk adviseur Jo Bos en interim-gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen. Wat hen betreft moet Borger-Odoorn werken aan 'heldere keuzes, strakkere processen en een betere balans tussen de hoeveelheid werk en de beschikbare middelen'.Volgens de twee is "een aantal processen inmiddels op orde gebracht, maar om weer volledig 'in control' te komen is meer nodig."Uit het rapport blijkt verder dat de ambtelijke organisatie van Borger-Odoorn het werk maar net aan kan. "Voor politieke prioriteiten en vernieuwingen is geen ruimte", schrijven de onderzoekers. Om dit op orde te brengen is investering in de ambtelijke organisatie volgens hen noodzakelijk. Naast de jaarlijkse 800.000 euro voor tien extra fulltimebanen, zal nog eens 800.000 euro over vier jaar uitgetrokken moeten worden om jonge medewerkers die intern worden opgeleid aan te trekken.Na het vertrek van gemeentesecretaris Peter Post werd begin januari van dit jaar Boudewijn Marinussen tot interim-secretaris benoemd. Zijn opvolger Dorine Rensen is begin deze maand begonnen.