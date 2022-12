Natuurminister Van der Wal heeft geen pasklare oplossing voor problemen met de wolf in Drenthe

Meer dan een uur sprak minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vanochtend met betrokken Drenten over de zorgen die er leven rond de aanwezigheid van de wolf. Het werkbezoek was op de boerderij van Marjoke en Ynze Oenema in Wittelte in aanwezigheid van bestuurders, Natuurmonumenten, een dierenarts en dierhouders. De minister deed de toezegging proeven te gaan doen met wolfwerende hekken om te onderzoeken wat het effect van die hekken precies is. Niet alleen op de wolf, maar ook voor andere flora en fauna.

Van der Wal noemde de problematiek een vraagstuk vol dilemma's. "We hebben gewoon wetgeving die heel hard en duidelijk is: het is een beschermde diersoort. Dan hebben we de onrust die er is bij inwoners en veehouders omdat het heel heftig is als een wolf aanvalt. En tegelijkertijd, als je kijkt naar natuur, dan is het een verrijking van de biodiversiteit. Dus dat maakt het een heel ingewikkeld dilemma. Daarvan zeg ik wel: de wolf is er. Dat is niemands keuze geweest. Maar hij is er nu. Hoe gaan we daar dan nu mee om? En dat gesprek hebben we heel goed gevoerd", zo zei de minister na afloop.