Geheime Sinten zorgen voor honderden blije kindergezichten

'Sinterklaas is voor ieder kind'

"Het lijkt me zo erg. Dat je als kind op school komt en je hebt niks gehad. Dit zou voor ieder kind moeten zijn", zegt Merel Brouwer uit Meppel. Zij is een van de honderden die zich hebben aangemeld als gever van cadeaus. "Ik stuurde een e-mail naar de organisatie en toen was het afwachten tot ik een match had met een gezin. Daarna kon ik inkopen doen."

Dat inkopen doen was nog best een uitdaging, aangezien de cadeaugevers niet weten voor wie ze iets kopen. "Ik kreeg de leeftijd van het kind door en wat interesses, dat was het. Maar al snel had ik iets in mijn hoofd en dan wordt het steeds leuker", aldus Brouwer.

"We hebben uiteindelijk een heel pakket gemaakt voor pakjesavond. Met lekkers erin, cadeaus en ook een jute zak. Zodat ze echt een ouderwetse pakjesavond kunnen vieren."

Groter

Afgelopen weekend hebben de meeste families die meededen aan de actie Sinterklaas gevierd. "En we krijgen ontzettend leuke reacties nu", straalt initiatiefnemer Vermeer. "Bedankt Secret Sint, twee blije kinderen hier. Enorm dankbaar voor dit mooie gebaar", leest ze een van de reacties voor.

Al die reacties maken de initiatiefnemers trots en tevreden, al blijven ze bescheiden over hun rol in het geheel: "Wij zijn slechts een klein schakeltje. Dankzij alle 'secret Sints' hebben we veel mensen blij kunnen maken. Dat is geweldig om te zien."